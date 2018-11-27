Делягин: Порошенко нужна кровь

Авантюра президента Украины Петра Порошенко сработала, но не в полную меру. Почему это произошло? И как к этому относятся на Западе? На эти и другие вопросы вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Михаил Делягин.

В программе "События. 25-й час" обсудили провокацию Украины в Керченском проливе и то, как на нее отреагировал Запад. На вопросы Алексея Фролова ответил глава Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"С одной стороны, Порошенко нужна была кровь. С другой, у истории со Скрипалями тоже не было жертв, кроме свинок морских, но Запад отреагировал, как надо. Во-первых, потому что Тереза Мэй "своя", а это непонятно какой туземец (Порошенко). У них колониальное восприятие у этих европейских демократов. Во-вторых, западники очень четко увидели, что ими манипулируют", - сказал эксперт.

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