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Украинский военный: в Керченском проливе нас натыкали лицом в грязь

08:28
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Украина испытала унижение в Керченском проливе, и Россия "тыкала ее лицом в грязь". Об этом заявил украинский военный Сергей Цыпига. По его оценке, в любой момент между странами может начаться "горячая фаза войны".

Российские военные унизили украинских моряков в Керченском проливе, заявил офицер ВСУ в запасе Сергей Цыгипа. Он сравнил военное положение, введенное Верховной Радой в граничащих с Россией областях, со скальпелем в руках хирурга, передает "ПолитНавигатор".

"Насколько хирург окажется опытным, я прогнозов дать не могу. Но оставлять без внимания, без жёсткого какого-то ответа действия ВМС России, ФСБ и пограничников мы просто не имеем права. Потому что нам не просто дали пощечину, нас натыкали лицом в грязь", – сказал участник операции ВСУ в Донбассе Цыпига.

По оценке украинского спецназовца, в любой момент между Россией и Украиной может начаться "горячая фаза войны".

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины. Моряки нарушили границу России и опасно маневрировали, заявили в ФСБ.

В результате инцидента в Черном море три украинских моряка получили ранения. Накануне было опубликовано видео их допроса. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко считает, что задержанных в Керчи украинских военнослужащих заставляют под давлением давать неправдивые показания.

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