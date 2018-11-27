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Путин обсудил с обеспокоенной Меркель инцидент в Керченском проливе

08:45
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Владимир Путин и Ангела Меркель созвонились в ночь с понедельника на вторник, чтобы обсудить по телефону задержание украинских кораблей Керченском проливе. Стороны выразили серьезную озабоченность в связи с решением Киева ввести военное положение в стране.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора в ночь на вторник обсудили инцидент в Керченском проливе.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин назвал провокацией действия украинской стороны, корабли которой нарушили нормы международного права и вторглись в территориальные воды России 25 ноября.

Он акцентировал внимание Меркель на то, что именно украинское руководство несет всю полноту ответственности за создание конфликтной ситуации в Керченском проливе. "Всё это явно предпринято с учетом предвыборной кампании на Украине", - отмечается в сообщении на сайте Кремля.

Путин в разговоре с канцлером ФРГ выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов.

25 ноября три украинских корабля вторглись в российские территориальные воды и направлялись в сторону Крымского моста. Из-за опасения провокаций проход через Керченский пролив был закрыт. Чтобы остановить украинские корабли, погранслужба открыла огонь. В результате инцидента пострадали три украинских моряка, их жизни ничего не угрожает.

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