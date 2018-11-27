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Аппарат NASA прислал на Землю загадочный снимок с Марса

08:57
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Американский космический зонд InSight совершил успешную посадку на Марс и уже передал первое фото Красной планеты. На полученном снимке можно разглядеть частицы марсианской пыли и горизонт.

Космический зонд InSight, осуществивший в понедельник посадку на поверхность Марса, прислал на Землю первый снимок. После этого NASA получило первое фото, на котором можно разглядеть частицы пыли и марсианский горизонт.

InSight стартовал 5 мая с базы Ванденберг в штате Калифорния. Его полет длился почти семь месяцев. За это время аппарат преодолел примерно 460 миллионов километров. Он успешно сел в 22:54 по Москве в районе нагорья Элизий вблизи марсианского экватора.

Как сообщили в NASA, миссия продлится два года. Ее цель - изучение геологического строения Красной планеты.

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