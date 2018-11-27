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Названа причина госпитализации солистки "Винтажа"

08:16
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева несколько дней болела, но выходила на сцену. Теперь ей придется отменить концерты.

Анна жаловалась на сильный кашель и недомогание. Но к медикам не обращалась. Певица самостоятельно пыталась побороть болезнь и принимала огромное количество лекарств.

"Почти неделю Анна Плетнева страдала от удушающих приступов кашля, но несмотря на это дала в прошедшие выходные два концерта", - сообщили в пресс-службе артистки.

В итоге обессилев Плетнева упала в обморок. Солистку группы "Винтаж" увезли в одну из столичных больниц на машине скорой помощи. Медики диагностировали у певицы пневмонию. Теперь Анне придется провести под наблюдением врачей несколько недель.

Сама Анна пока не комментирует произошедшее. Певица не выходила на связь с поклонниками с 26 ноября.

 

Напомним, что Анна Плетнева в 2016 году покинула группу «Винтаж» и занялась сольным творчеством, но в спустя два года она снова вернулась в коллектив. 41-летняя певица замужем за бизнесменом и воспитывает троих детей: 15-летнюю Варвару от первого брака, а также 14-летнюю Марию и девятилетнего Кирилла от нынешнего возлюбленного.

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Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева
Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева
Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева
Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева
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