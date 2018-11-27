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Россия призвала США "обуздать своих подопечных" на Украине

08:40
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Посольство России в США призвало Вашингтон "обуздать своих подопечных" в связи с акциями у российских дипмиссий на Украине из-за конфликта в Керченском проливе.

Российское посольство в США просит американские власти "обуздать своих подопечных" на Украине и остановить нападения радикалов на здания дипмиссии, соответствующее заявление опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

Ранее на Украине прокатилась волна акций протеста возле российских дипмиссий из-за ситуации в Керченском проливе, где 25 ноября российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины.

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