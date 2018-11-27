Банки угрожают блокировать карты россиян за перевод в 1000 рублей

Банки начали запрашивать у своих клиентов подтверждение операций на небольшие суммы, в частности, они просят обосновать переводы на тысячу рублей. В Центробанке объяснили, что такая практика незаконна.

Российские банки стали требовать от своих клиентов письменное экономическое обоснование перевода денег до тысячи рублей, об этом пишет газета "Известия".

На подготовку объяснения отводится три дня, в противном случае карту блокируют, рассказали клиенты ряда российских банков. Подобным образом банки решили бороться с отмыванием денег и уходом от налогов.

В Центробанке заявили, что такая практика незаконна. Банк может приостановить транзакцию и обратиться к владельцу счета за пояснениями только если сочтет, что картой завладели злоумышленники. Но даже в этом случае банк не должен запрашивать письменное обоснование перевода.