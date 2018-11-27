Развязавший войну Порошенко стал еще богаче

Задекларированные доходы президента Украины Петра Порошенко выросли в 11,5 раз по сравнению с прошлым годом. Состояние Порошенко с начала 2018 года оценивается в 186,7 миллиона гривен.

Доходы президента Украины Петра Порошенко выросли в 11,5 раз по сравнению с 2017 годом, об этом пишет портал "Украинские новости".

Так, Порошенко получил более пяти миллионов долларов дивидендов от инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал", более одного миллиона долларов за "отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав", а также 447 тысяч долларов по процентам от вклада в Международном инвестиционном банке и около 29 тысяч долларов от продажи недвижимости.

Итого за 2018 год Порошенко задекларировал 6,7 миллиона долларов дохода (186,7 миллиона гривен), что в 11,5 раз больше, чем в 2017 году.

В 2014 году киевские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным, в результате конфликта погибли более 10 тысяч человек. Ситуацию на Донбассе пытается решить Минская контактная группа, куда входит в том числе и Россия. Однако, стороны конфликта не идут на перемирие.