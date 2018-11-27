ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Развязавший войну Порошенко стал еще богаче

09:36
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Задекларированные доходы президента Украины Петра Порошенко выросли в 11,5 раз по сравнению с прошлым годом. Состояние Порошенко с начала 2018 года оценивается в 186,7 миллиона гривен.

Доходы президента Украины Петра Порошенко выросли в 11,5 раз по сравнению с 2017 годом, об этом пишет портал "Украинские новости".

Так, Порошенко получил более пяти миллионов долларов дивидендов от инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал", более одного миллиона долларов за "отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав", а также 447 тысяч долларов по процентам от вклада в Международном инвестиционном банке и около 29 тысяч долларов от продажи недвижимости.

Итого за 2018 год Порошенко задекларировал 6,7 миллиона долларов дохода (186,7 миллиона гривен), что в 11,5 раз больше, чем в 2017 году.

В 2014 году киевские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным, в результате конфликта погибли более 10 тысяч человек. Ситуацию на Донбассе пытается решить Минская контактная группа, куда входит в том числе и Россия. Однако, стороны конфликта не идут на перемирие. 

Главное сегодня
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение