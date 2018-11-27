ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликованы фото со свадьбы "Мисс Москва" и короля Малайзии

10:43
  • вторник
  • 27 ноября 2018

49-летний король Малайзии Мухаммад V женился на победительнице конкурса "Мисс Москва– 2015" 25-летней россиянке Оксане Воеводиной. Торжество прошло в подмосковной Барвихе.

Малазийский король Мухаммад V женился на "Мисс-Москва-2015" россиянке Оксане Воеводиной, сообщает Islam News.

Торжество состоялось 22 ноября в подмосковной Барвихе. 25-летняя невеста надела пышное европейское свадебное платье, а ее 49-летний супруг нарядился в традиционный малазийский костюм. Застолье было безалкогольным, вся еда - халяльной. 

В Малайзии король имеет номинальный статус, страной руководят премьер-министр и правительство. Кроме того, Воеводина не сможет стать королевой, поскольку этот титул может получить только уроженка Малайзии.

Главное сегодня
Свадьба короля Малайзии Мухаммада V и победительницы "Мисс Москва-2015" Оксаны Воеводиной
Свадьба короля Малайзии Мухаммада V и победительницы "Мисс Москва-2015" Оксаны Воеводиной
Победительница "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина (справа)
Победительница "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина (справа)
Мисс Москва Оксана Воеводина
Мисс Москва Оксана Воеводина
Оксана Воеводина на конкурсе красоты "Мисс Москва-2015"
Оксана Воеводина на конкурсе красоты "Мисс Москва-2015"
Мисс Москва Оксана Воеводина
Мисс Москва Оксана Воеводина
Оксана Воеводина на конкурсе красоты "Мисс Москва-2015"
Оксана Воеводина на конкурсе красоты "Мисс Москва-2015"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение