Порошенко задумал отменить выборы под предлогом защиты Украины

Ожидая поддержки от Запада, сама Украина тем временем переходит на военное положение. Правда, не на 60 дней, как рассчитывал Петр Порошенко, а всего на 30. Утверждению соответствующего документа в Верховной Раде предшествовали ожесточённые дискуссии. Какие претензии у депутатов к президенту?

"Сегодня мы приехали сюда с целью укреплять окопы. Потому что вчера произошел таран наших кораблей. Шесть солдат ранены тяжело и взяты в плен российскими войсками", - рассказал волонтер Богдан Петицкий.

Чистить старые окопы в районе Мариуполя начали еще до того, как президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения. Примечательно: работали перед камерами западных телеагентств исключительно подростки. Любопытна и фактология, которой оперирует молодой человек, представившийся волонтером: таран, плен, предчувствие войны. В юном сознании все встало с ног на голову.

Но что говорить о молодежи, если массовое помешательство царит прежде всего во власти, отмечает "ТВ Центр". После подписания президентом указа о введении военного положения, Верховная Рада собралась на экстренное заседание. Но почти четыре часа спикер Парубий в окружении депутатов от Радикальной партии нервно пил воду, объявлял перерывы, кому-то звонил. Время шло, а депутаты не спешили переводить страну на военные рельсы и требовали - президента в зал.

"Посмотрите, тут установлены суфлеры. То есть президент, который вводит военное положение, без суфлера об этом объявить не может! Более того, когда я смотрел, как он говорит о военном положении, у него было такое довольное лицо, будто он вагон своих конфет продал. И главное: то, что вводит Порошенко - это не военное положение. Это лишение украинцев всех конституционных прав", - сказал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

За громким понятием "Военное положение" - не менее серьезное содержание. Его введение отменяет практически все конституционные права и свободы граждан: тайну переписки, неприкосновенность жилища, право на имущество, свободу передвижения и слова. И даже право на труд и образование. Какое это имеет отношение к отражению мифической российской угрозы, задались вопросом депутаты от "Оппозиционного блока". А главное, зачем это понадобилось президенту именно сейчас.

"Право на образование, право на труд, право на выражение своей мысли, которое может быть просто взято и ограничено. Поэтому мы, конечно, голосовали против. Мы голосовали против попытки госпереворота, мы голосовали против экономического коллапса и против узурпации власти", - заявил народный депутат Украины, фракция "Оппозиционный блок" Александр Вилкул.

До выборов президента Украины четыре месяца. Вскоре должна начаться агитация. Рейтинг Порошенко не превышает семи процентов - практически это уровень статистической погрешности. И времени на реабилитацию нет, а, значит, выборы нужно либо перенести, либо вовсе отменить. Военное положение - законный метод сделать это. Такая перспектива и волновала больше всего ту часть депутатов, которые намеревались голосовать "за". Порошенко выжидал до последнего. Направил парламенту видеообращение, где снова пугал российскими войсками на границе. Депутаты продолжали упорствовать. Тогда Порошенко приехал в Раду лично. Приводя с трибуны аргументы, пытался привлечь их внимание. Но, не обращая внимания на президента, народные избранники продолжали выяснять отношения. "Можно, чтобы мы не матюкалися хотя бы?" – возмутился Порошенко.

В итоге указ президента был по сути переписан. Сроки военного положения сократили вдвое - до 30 дней. Действовать оно будет не по всей стране, а в десяти областях, граничащих с Россией и Приднестровьем. Примечательно, что именно там рейтинг президента наиболее низок. Закон вступит в действие завтра в девять утра. После этого у Порошенко будет месяц, чтобы оценить обстановку и, возможно, придумать что-то новое.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".