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На ВДНХ стартовал финал чемпионата по профмастерству WorldSkills

15:18
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Студенты из 93 российских вузов собрались на ВДНХ. В Москве стартовал финал конкурса "Молодые профессионалы" - WorldSkills Russia.

Строительство, транспорт, дизайн и информационные технологии - это лишь малая часть сфер, в которых соревнуются участники чемпионата. Студенты также могут предложить собственные инновационные решения и найти первое место работы, передает "ТВ Центр".

На форуме "Запуск!" новых сотрудников ищут 50 крупных компаний Москвы. А в рамках деловой программы представители профильных министерств и педагоги готовят рекомендации по совершенствованию образовательных программ вузов.

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Участники чемпионата WorldSkills
Участник чемпионата WorldSkills
Участник чемпионата WorldSkills
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