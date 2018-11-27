Известный 21-летний хоккеист умер после матча

Спортсмен во время игры чувствовал себя прекрасно.

Скончался хоккеист словацкого клуба «Прешова» Кристиан Лунтер. Ему был 21 год. О трагедии сообщил главный тренер команды Славомир Шлеб.

«Ужасные новости. Кристиан еще в пятницу играл, и ничего не предвещало беды. Затем я остался тренировать юниоров, а позже мне рассказали эту страшную новость», - цитирует наставника портал Sport.sk.

По словам тренера, хоккеист чувствовал себя хорошо до матча. Не жаловался на здоровье спортсмен и во время игры. «Он потерял сознание дома", - отметил Шлеб.

Jednadvacetiletý slovenský reprezentant Kristián Lunter v neděli večer tragicky zahynul. https://t.co/kL8AS6ulH4 — Deník Sport (@DenikSport) November 26, 2018

Кристиана реанимировали врачи скорой. Он был госпитализирован. В больнице хоккеисту стало хуже и он скончался. "Возможно, это инфаркт или инсульт, хотя это только мои предположения. Он занимался боевыми искусствами, возможно, что-то связано с этим», — добавил тренер.

Сезон-2018/19 был первым для Кристиана Лунтера в словацкой команде. Он сыграл в 15 матчах и реализовал две шайбы.