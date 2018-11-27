Обвиняемая в шпионаже Бутина учит сокамерниц алгебре и йоге

Арестованная в США россиянка Мария Бутина организовала в тюрьме курсы по йоге и алгебре. Кроме того, девушка решила освоить итальянский язык.

Арестованная в США Мария Бутина начала изучать в тюрьме итальянский язык и организовала уроки йоги и алгебры для сокамерниц. Об этом в интервью газете "Известия" заявил ее отец Валерий Бутин.

"У Маши высшее образование, поэтому она начала учить некоторых сокамерниц алгебре. Кроме того, она дает уроки йоги, так как всю жизнь занималась спортом", - рассказал отец Марии.

10 ноября Бутиной исполнилось 30 лет. В день рождения она испекла вместе с сокрамерницами печенье.

Бутину арестовали 15 июля. Ее обвиняют в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Также американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность без необходимой регистрации в качестве иноагента.

Москва считает дело против Бутиной политически мотивированным и по разным каналам пытается добиться освобождения арестованной россиянки.