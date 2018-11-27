Пагубная привычка подорвала здоровье Пугачевой

Поклонники Примадонны больше никогда не смогут услышать ее чистый голос.

О здоровье Аллы Пугачевой высказался музыкальный продюсер Андрей Разин. По его мнению, курение негативно отразилось на голосе певицы.

В доказательство своей теории Разин опубликовал в Instagram фотографию, на которой запечатлено, как Примадонна сидит с сигаретой в руках. Как отметил продюсер, певица курила на протяжении многих лет. "На этом фото мы видим Аллу Пугачеву с сигаретой. Меня всегда поражало, что Алла Борисовна даже в молодые годы, имея маленького ребенка, курила", – подчеркнул музыкальный деятель.

При этом сам Разин утверждает, что никогда не курил и наказывал всех участников "Ласкового мая", если заставал их за пагубной привычкой. "Ни одной затяжки не сделал. Поэтому слушайте голос Андрея Разина, некурящего, но очень тонкого певца", – цитируют "Дни.Ру" продюсера.

Пугачева пока никак не ответила на замечания Разина. Отметим, что в свои 69 лет певица выглядит великолепно и продолжает выступать без фонограммы.