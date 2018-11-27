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Новые законы сильно изменят жизнь россиян

13:20
  • вторник
  • 27 ноября 2018

С 1 декабря россиян ждут новые водительские права с микрочипом, снижение экспортной пошлины на нефть, а также изменения в ФЗ "О безопасности дорожного движения".

3 декабря – истекает срок уплаты имущественных налогов. Для москвичей срок начисления пеней за несвоевременную оплату перенести до 1 июля 2019 года.

С 1 декабря россияне смогут получить биометрические водительские права. Новое удостоверение будет оборудовано микрочипом, который содержит в себе электронную подпись, фотографию и отпечатки пальцев. Также с первого дня зимы понизится экспортная пошлина на нефть в России – она составит 135,1 доллара за тонну, а хозяйственные товарищества будут относиться к малым предприятиям.

Аудиторы начнут передавать в налоговую службу налоговикам перечень обществ с ограниченной ответственностью, в состав которых входят зарубежные юрлица, не относящиеся к офшору.

С 1 декабря россияне смогут проверить задолженность, штрафы, а также налоговые правонарушения контрагентов.

С 21 декабря вступают в силу изменения ФЗ "О безопасности дорожного движения". Лица, занимающееся перевозками пассажиров, будут обязаны повышать квалификацию водителей, назначать аттестованного ответственного за безопасность дорожного движения.

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