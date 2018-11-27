"Будут останавливать - стреляйте": задержанный моряк рассекретил приказ Порошенко

Один из задержанных украинских моряков проговорился своей девушке о приказе, который он получил перед затеянной Киевом провокацией в Керченском проливе.

Задержанный в Керчи украинский моряк Андрей Артеменко знал о готовящейся провокации в Черном море. Как сообщает украинское издание "Информатор" со ссылкой на родственников военного, он мог проговориться об этом своей девушке.

"Он рассказывал Маринке (имя девушки моряка), что если у них будет возможность, то чтобы они не останавливались и шли по морю. А если будут стрелять, то чтоб они в ответ стреляли", - рассказали в телефонном разговоре родственники украинца.

Новые подробности конфликта в Керченском проливе в очередной раз доказывают, что корабли ВМС Украины сознательно нарушили границу России в Черном море, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия.

Российская сторона обвинила Киев в нарушении международного и морского права. Как считают в Москве, Украина провела провокацию в Керченском проливе, чтобы сорвать выборы президента.

Ранее задержанные моряки дали признательные показания, подтвердив, что заказ на провокацию поступил напрямую из Киева. На месте работу экипажей координировали два сотрудника СБУ.