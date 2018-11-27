На стартовом столе космодрома "Восточный" нашли протечки

На стартовом столе космодрома "Восточный" в Амурской области обнаружили критический дефект, протечки через швы бетонирования, а также ряд нарушений на ЦРП и в резервуарах-накопителях дождевых вод.

На стартовом сооружении ракеты "Союз-2" космодрома "Восточный" в Амурской области найдены критические нарушения, об этом пишет РИА Новости.

Специалисты обнаружили деформационный шов, через которые происходят протечки. Также нарушения выявлены на центральном распределительном пункте и в резервуарах-накопителях дождевых вод.

В ноябре Генпрокуратура сообщила, что при строительстве космодрома "Восточный" было допущено не менее 17 тысяч нарушений закона, заведено более 140 уголовных дел. Более одной тысячи человек были привлечены к ответственности, а ущерб составил десять миллиардов рублей.