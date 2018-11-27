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Жена начальника полиции устроила ДТП с пятью погибшими

14:05
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Жена начальника полиции Подольска устроила аварию с пятью погибшими на Старом Симферопольском шоссе в районе Климовска. Возбуждено уголовное дело, женщина находится под подпиской о невыезде.

Подмосковная полиция возбудила уголовное дело после ДТП с пятью погибшими под Климовском, пишет РИА Новости.

Авария произошла 17 октября на 43-м километре Старого Симферопольского шоссе. Автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого находилась жена заместителя начальника УМВД по городскому округу Подольск, въехал в сломавшийся на дороге минивэн Mitsubishi.

В результате ДТП пять пассажиров Mitsubishi погибли, двое пострадали. Травмы также получила водитель джипа.

В отношении виновницы аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.  

По данным СМИ, речь идет о 34-летней Анастасии Баландиной - жене подполковника начальника полиции Подольска Артура Озерова.

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