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Протесты на украинской границе переросли в столкновения

14:48
  • вторник
  • 27 ноября 2018

На украинской границе произошли столкновения дальнобойщиков и "евробляхеров" - так в украинских СМИ называют протестующих против нового закона о пошлинах на авто.

На украинской границе сразу на нескольких пунктах пропуска начались столкновения дальнобойщиков и владельцев машин с так называемыми еврономерами.

Самая сложная ситуация - на границе с Польшей. Сотни фур больше суток не могут проехать на Украину, передает "ТВ Центр". Владельцы иностранных машин парализовали движение после того, как вступил в силу закон, регулирующий пошлины на ввоз автомобилей из европейских стран.

Теперь украинцам не удастся обойти таможенные нормы. И власти ужесточили ответственность за нелегально ввезенные машины, а таких в стране, по приблизительным подсчётам, свыше двух миллионов.

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