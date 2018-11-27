Российские военные приступили к экспертизе найденных в Алеппо образцов

Российские военные приступили к экспертизам образцов, отобранных в Алеппо, где несколько дней назад террористы совершили атаку с использованием, предположительно, химического оружия. Какими именно веществами были начинены боеприпасы, применённые радикалами против мирного населения, выясняют с помощью специальных передвижных лабораторий.

Неприметный, запыленный в дороге кузов цвета хаки. На этот "Камаз" на улицах Алеппо никто и не обратил внимания. От десятка других военных автомобилей внешне его отличает только маркировка. Машину и боевой расчет экстренно перебросили в город из группировки в Хмеймиме, передает "ТВ Центр".

"В составе группировки войск операции в САР имеется современный комплекс лабораторный-полевой. В том числе два модуля. Первый аналитический, который предназначен для проведения различных проб на наличие химических, токсических и радиоактивных веществ", - заявил начальник войск РХБ защиты группировки войск России в Сирии Валерий Васильев.

Во вторник расчет приступил к первому этапу - исследованию проб грунта и главных улик, найденных на месте обстрела - осколков мин. Их достают из опломбированного пакета, делают смыв и отбор образцов. Информацию о том, что находилось в боеприпасах, предстоит буквально собирать по молекулам.

"После взвешивания проба помещается в пробирки. Все твёрдые отходы помещаются в специальные ёмкости для последующей дегазации. На все пробы наносится маркировка, а для выделения из пробы анализируемых веществ используется растворитель", - рассказал инженер химической лаборатории ПХЛ-2 Сергей.

Эта процедура как дактилоскопия. Только на осколках следы химических веществ. Пробы поместят в этот прозрачный герметичный вытяжной шкаф. И затем специальный прибор - спектрометр - уже в автоматическом режиме проверит, какие химические соединения присутствуют в грунте и на фрагментах боеприпаса.

Есть ли среди них действительно опасные, военные установят во время экспертиз. Работа займет не один день. И только потом, как из паззлов, сложится общая картина. И можно будет сделать окончательные выводы. А мобильная лаборатория пока останется в Алеппо. Не исключено, что боевики могут нанести еще не один удар по городу.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Алеппо.