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Флот вояки Порошенко жестко высмеяли

14:25
  • вторник
  • 27 ноября 2018

В социальных сетях появилась порция народного творчества на историю с провокацией в Керченском проливе. Одни упражняются в стихах, другие - в остроумии, третьи монтируют видеоролики.

В социальных сетях высмеяли "поход украинского флота на российскую границу" в Керченском проливе, а также последующие решения киевских властей.

Пользователи делают не только видеоролики, но еще и упражняются в стихосложении:

"Никогда мы не будем братьями,

Поломали вы наши катеры,

И кричали на нас по матери,

Изгаляясь на крымском фарватере".

Решение киевских властей также вызвало недоумение.

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