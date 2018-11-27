Флот вояки Порошенко жестко высмеяли

В социальных сетях появилась порция народного творчества на историю с провокацией в Керченском проливе. Одни упражняются в стихах, другие - в остроумии, третьи монтируют видеоролики.

В социальных сетях высмеяли "поход украинского флота на российскую границу" в Керченском проливе, а также последующие решения киевских властей.

Пользователи делают не только видеоролики, но еще и упражняются в стихосложении:

"Никогда мы не будем братьями,

Поломали вы наши катеры,

И кричали на нас по матери,

Изгаляясь на крымском фарватере".

Решение киевских властей также вызвало недоумение.