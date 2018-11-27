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Lexus влетел в пешеходный переход в Подмосковье

15:07
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Водитель остался жив, но автомобиль превратился в груду металла.

Этим утром на Можайском шоссе Lexus протаранил надземный пешеходный переход. Всё произошло в районе 31-го километра трассы. На фотографиях, появившихся в Сети, видно, что автомобиль превратился в груду металла. Погнулись и поручни перехода.

Водитель остался жив, видно, как ему помогают выбраться из салона, передает "ТВ Центр". Никто из прохожих не пострадал, хотя по словам местных жителей, в 8 утра здесь всегда много людей, которые торопятся на работу. Что стало причиной аварии - выясняется.

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ДТП с участием автомобиля Lexus
ДТП с участием автомобиля Lexus
ДТП с участием автомобиля Lexus
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