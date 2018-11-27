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Собянин рассказал об организации зимнего отдыха в Москве

15:50
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Почти 4 тыс объектов зимнего отдыха - от тюбинговых горок до катков - появится в московских парках в зимний сезон.

На своем персональном сайте Сергей Собянин рассказал, какие сюрпризы готовит город предстоящей зимой. В Москве будет работать около четырёх тысяч развлекательных объектов. Это катки, лыжные трассы, горки и многое другое.

Главным местом отдыха станет ВДНХ, передает "ТВ Центр". В пятницу там откроется Зимний городок для активного отдыха и развлечений. В парке Горького работает каток "Фабрика счастливых людей". В саду "Эрмитаж" устроят исторические костюмированные катания.

Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет с 14 декабря по 13 января.

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