Перелетные птицы не хотят покидать Москву на зиму

В Москве остаются птицы, которые в заморские страны так и не отправились. Кто-то принципиально, кто-то просто не смог: пострадал от жестокости людей, и теперь зимовать будет в столичном "Орнитарии".

Кто-то улетает в теплые края, а длиннохвостые совы и клесты-сосновики по традиции прилетели в столицу, чтобы переждать суровые сибирские морозы. А вот свиристели пока задерживаются, говорят в "Орнитарии" парка Сокольники. За перелётным процессом птиц здесь наблюдают уже пять лет. И один сезон совершенно не похож на другой.

"Этот год очень характерен тягой вальдшнепов, которая затянулась до сегодняшнего дня буквально. Вот на днях нам еще приносили вальдшнепа, хотя они давно уже должны были перелететь через наш регион", - говорит руководитель проекта "Орнитарий" Вадим Мишин.

Не понятно - виной ли тому глобальное изменение климата или есть другие причины, но уже который год остаются зимовать в Москве и считавшиеся перелетными зяблики, корольки, дрозды. Да что там перелетные птицы - домашние - и то преподносят сюрпризы.

Серая цапля получила травму крыла, врезавшись в одну из стеклянных конструкций. В "Орнитарии" парка Сокольники ветеринары выяснили: перелома нет. Значит, подлечится и сможет летать. А вот у канюка пулевое ранение, кости сильно раздроблены.

А совсем недавно принесли еще и лебедя-шатуна. По всей вероятности птенец из позднего выводка, и когда все собратья уже готовы были отправиться на юг, он еще даже не успел по-настоящему опериться.

"Время берёт свое, дальше ждать стало очевидно невозможно, и птицы поднялись на крыло и полетели. Наш птенец пролетел столько, сколько мог и приземлился в районе Красногорска, там его подобрали люди и привезли к нам", - говорит Мишин.

Зиму он проведет в "Орнитарии", подрастёт, окрепнет, а весной его выпустят в Сокольниках на Золотой пруд. И дальше уже лебедь сам распорядится своей судьбой - присоединится к собратьям или останется в "Орнитарии". Такое, кстати, довольно часто бывает, когда привыкнув к людям, птицы возвращаются.

Юлия Богоманшина, Георгий Бабаян, Константин Степанов-Молодов. "ТВ Центр".