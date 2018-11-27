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Покалеченную в Донбассе Савченко экстренно оперируют

14:41
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Арестованную по подозрению в подготовке теракта в центре Киева Надежду Савченко оперируют в украинской столице. У депутата воспалилась старая армейская травма колена.

Депутата Верховной рады Надежду Савченко, арестованную по подозрению в подготовке теракта в Киеве, оперируют в одной из больниц украинской столицы, сообщила ее сестра Вера Савченко. Об этом пишет РИА Новости.

Операция началась в 11:00 по московскому времени и до сих пор продолжается. Савченко-младшая рассказала, что у сестры воспалилась старая армейская травма колена и ей необходимы две операции.

Сразу после операции политика намерены доставить в СИЗО.

"После операции…В тот же день!? Когда нужно хоть сутки покоя, чтобы отойти от наркоза. Предупреждаю, что мы не дадим этого сделать", - написала Вера Савченко в Facebook.

В конце марта с Савченко сняли депутатскую неприкосновенность. По версии следствия, она готовила теракт в Верховной раде с применением оружия и гранат.

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