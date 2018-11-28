Программа ТВЦ: что смотреть сегодня, 28 ноября

Телеканал "ТВ Центр" покажет в среду, 28 ноября, самые интересные фильмы и сериалы. В программе ТВЦ - ленты "Пуаро Агаты Кристи" и "Чисто английское убийство", передача "Естественный отбор", шоу "Мой герой", в студии которой появится Михаил Богдасаров, а также другие проекты телеканала.
06:00 "Настроение" - информационно-познавательный канал.
08:05 Передача "Доктор И... "Пять полезных гарниров"
08:40 Мелодрама "Молодая жена". Фильм по мотивам повести Ирины Велембовской "За каменной стеной". Режиссёр Леонид Менакер.
10:35 Документальный фильм "Александра Завьялова. Затворница"
11:30 События
11:50 Сериал "Чисто английское убийство. "Бег лисицы"
13:40 Передача "Мой герой. Михаил Богдасаров"
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Сериал "Пуаро Агаты Кристи. "Тайна синего поезда"
17:00 Передача "Естественный отбор. "Солёные огурцы в пластиковых вёдрах"
17:50 Художественный фильм "Детективы Анны Малышевой. "Алтарь Тристана". 1-я и 2-я серии
19:40 События
20:00 Петровка, 38
20:20 Право голоса
22:00 События
22:30 Передача "Линия защиты. "Золотая ксива"
23:05 Приговор. "Властилина"
00:00 События. 25-й час
00:30 Передача "Прощание. Василий Шукшин"
01:20 Сериал "Пуаро Агаты Кристи. "Тайна синего поезда".
02:50 Детективы Анны Малышевой. "Трюфельный пёс королевы Джованны"
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