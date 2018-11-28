Программа ТВЦ: что смотреть сегодня, 28 ноября

Телеканал "ТВ Центр" покажет в среду, 28 ноября, самые интересные фильмы и сериалы. В программе ТВЦ - ленты "Пуаро Агаты Кристи" и "Чисто английское убийство", передача "Естественный отбор", шоу "Мой герой", в студии которой появится Михаил Богдасаров, а также другие проекты телеканала.

06:00 "Настроение" - информационно-познавательный канал. 08:05 Передача "Доктор И... "Пять полезных гарниров" 08:40 Мелодрама "Молодая жена". Фильм по мотивам повести Ирины Велембовской "За каменной стеной". Режиссёр Леонид Менакер. 10:35 Документальный фильм "Александра Завьялова. Затворница" 11:30 События 11:50 Сериал "Чисто английское убийство. "Бег лисицы" 13:40 Передача "Мой герой. Михаил Богдасаров" 14:30 События 14:50 Город новостей 15:05 Сериал "Пуаро Агаты Кристи. "Тайна синего поезда" 17:00 Передача "Естественный отбор. "Солёные огурцы в пластиковых вёдрах" 17:50 Художественный фильм "Детективы Анны Малышевой. "Алтарь Тристана". 1-я и 2-я серии 19:40 События 20:00 Петровка, 38 20:20 Право голоса 22:00 События 22:30 Передача "Линия защиты. "Золотая ксива" 23:05 Приговор. "Властилина" 00:00 События. 25-й час 00:30 Передача "Прощание. Василий Шукшин" 01:20 Сериал "Пуаро Агаты Кристи. "Тайна синего поезда". 02:50 Детективы Анны Малышевой. "Трюфельный пёс королевы Джованны" ПОЛНУЮ ПРОГРАММУ ТВЦ НА СЕГОДНЯ И НА НЕДЕЛЮ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ "ТЕЛЕПРОГРАММА".