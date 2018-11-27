Ради войны с Россией у обнищавших украинцев заберут последнее

Введение военного положения может привести к новым протестам на Украине. В последний раз жители митинговали из-за срыва отопительного сезона.

Закон о военном положении на Украине позволяет принудительно отчуждать имущество, которое находится в частной или коммунальной собственности. Также он дает возможность властям изымать имущество государственных предприятий и государственных хозяйственных объединений для нужд страны. Об этом говорится в тексте указа.

Ситуация в стране может привести к новым митингам против действующей власти, которая за четыре года после майдана делает жизнь своих граждан все более невыносимой. В частности, 20 ноября на Украине прошла очередная массовая волна протестов из-за срыва отопительного сезона.

Кроме того, не радует украинцев и ситуация с зарплатами, уровень которых падает. По данным Укрстата, минимальная зарплата на территории страны в 2018 году составила 3723 гривны, или 133 доллара. Пенсия же составляет 1497 гривен, или 53 доллара. При этом, каждый год растут счета за коммунальные услуги.

Кроме того, масла в огонь может подлить социальное расслоение на Украине. Обеспеченные граждане увеличивают свой доход, а малоимущие, напротив, становятся беднее.

Также, из-за введения военного положения началось падение гривны. Это может привести к массовому стремлению украинских граждан снимать наличные деньги.

Накануне, 26 ноября, стало известно, что Украина переходит на военное положение на 30 дней. Это произошло после того, как в воскресенье три украинских корабля — бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды и направились в сторону Крымского моста. При этом они не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ и расчехлили орудия, направив их в сторону российских кораблей. Чтобы остановить судна украинских ВМС, российская погранслужба открыла огонь. Корабли задержали в 20 километрах от берега.