Сколько стоит новая Lada XRay

В продажу поступил обновленный хэтчбек Lada XRay 2019, он стал дешевле на 40 тысяч по сравнению с аналогичной моделью текущего года. В базовом исполнении машина обойдется в 589 900 рублей.

АвтоВАЗ объявил о старте продаж хэтчбека Lada XRay 2019, говорится в сообщении компании.

Хэтчбек получил новую базовую комплектацию и модернизированный салон, благодаря этому стал дешевле на 40 тысяч рублей по сравнению с аналогичной моделью текущего года.

Lada XRay в базовом исполнении обойдется в 589 900 рублей, версия Classic от 629 900 рублей. Lada XRay Comfort - от 687 900 рублей.

По итогам 10 месяцев 2018 года Lada XRay вошла в топ-10 моделей-лидеров российского рынка.