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Олимпийская чемпионка рассказала о важном для Загитовой поступке Медведевой

16:33
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Штаб Этери Тутберидзе допустил ошибку в занятиях с Медведевой. Теперь он ведет себя по-другому.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова сказала, что решение Евгении Медведевой уйти от ее тренера Этери Тутберидзе предопределило судьбу Алины Загитовой. Об этом сообщает "Советский спорт".

Она отметила, что такие нагрузки, как у Тутберидзе, спортсменка может выдержать в возрасте с 14 по 16 лет.

"Этери Георгиевна все прекрасно понимает. И я думаю, что если бы Женя не ушла от нее, Загитова не была бы сейчас так хороша. Алину терпят в отместку Жене", - сказала олимпийская чемпионка.

Бестемьянова уточнила, что имеет ввиду то, что летом Загитова не тренировалась в том ритме, который устраивает Тутберидзе. Но благодаря этому, фигуристка "смогла сохранить свое здоровье".

"Я не могу быть полностью уверена, но мне кажется, что если бы не уход Медведевой, то Тутберидзе не стала бы тратить свою нервную энергию и терпеть, наверное, существующие капризы Загитовой. Она бы отвернулась в другую сторону и начала работать с молодыми девочками", - отметила Бестемьянова.

По ее словам, Медведева ушла от тех нагрузок, которые не могла переносить в своем возрасте. В связи с этим тренерский штаб Тутберидзе "стал более терпимым".

Медведева прекратила свое сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе в мае 2018 года. Теперь она тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера. При этом, она продолжает представлять Россию на соревнованиях.

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Евгения Медведева, тренер Этери Тутберидзе, Алина Загитова (слева направо)
Евгения Медведева, тренер Этери Тутберидзе, Алина Загитова (слева направо)
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