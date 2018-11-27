Задержанные украинские моряки отправились в СИЗО

Суд арестовал моряка Владимира Варимеза до 25 января. Всего в Керченском проливе задержаны 24 человека с трех украинских военных кораблей.

Симферопольский суд арестовал первого из задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Под стражей он пробудет до 25 января следующего года. Владимира Варимеза обвиняют в незаконном пересечении границы.

Во вторник суд должен избрать меру пресечения 12 морякам, пишет "Интерфакс". Заседание проходит одновременно в трех залах. Всего в районе Керченского пролива задержаны 24 моряка с кораблей ВМС Украины. Всех их обвиняют в незаконном пересечении границы группой лиц с применением насилия.

Конфликт произошел 25 ноября. Украинские бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды и направились в сторону Крымского моста. При этом они не стали отвечать на требования погранслужбы ФСБ, которой в итоге пришлось открыть огонь. Суда были задержаны в 20 километрах от берега.