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США и Венгрия рассорились из-за россиян

17:13
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Венгрия отказалась экстрадировать в США двух россиян, которых американская сторона назвала нелегальными торговцами оружием. Госдеп Соединенных Штатов решением разочарован.

Решение властей Венгрии экстрадировать россиян Владимира Любишина-старшего и Владимира Любишина-младшего на родину разочаровало США. Об этом заявили в американском Госдепартаменте, передает РИА Новости.

Как отметила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, Вашингтон требовал экстрадиции двух россиян, подозреваемых в торговле оружием, в соответствии с договором между США и Венгрией об экстрадиции.

"Венгрия отказала в требовании США и вместо этого экстрадировала подозреваемых в Россию, и непонятно, предстанут ли они там перед судом", - говорится в ее заявлении.

Нойерт напомнила, что Венгрия является партнером и другом США, однако "это решение ставит вопрос о том, насколько Венгрия привержена сотрудничеству по линии правоохранительных органов".

Она добавила, что это решение не соответствует сотрудничеству двух стран, а подрывает совместную работу правоохранительных органов над этим делом. В связи с этим США, Венгрия и весь мир стали менее безопасным местом, добавила спикер Госдепа.

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