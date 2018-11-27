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Медведев оценил шансы Порошенко на победу

17:14
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Петр Порошенко затеял провокацию в Керченском проливе, чтобы поиграть мускулами и поднять свой рейтинг перед президентскими выборами.

У Петра Порошенко нет шансов победить на выборах президента Украины в 2019 году, заявил Дмитрий Медведев. Российский премьер не уверен, что Порошенко сможет даже выйти во второй тур голосования.
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По мнению Медведева, украинский президент затеял провокацию в Керченском проливе и ввел военное положение в стране, чтобы поиграть мускулами и повысить свою популярность в населения. Не исключено, что таким образом Порошенко вовсе намерен отказаться от проведения выборов.

"Украинский истеблишмент, включая бывших президентов, задали вполне очевидный вопрос: почему в гораздо более сложных ситуациях военное положение не вводилось, а этот инцидент был использован в качестве основания для введения такого положения", - сказал Медведев, слова которого приводит РИА Новости.

Петр Порошенко накануне объявил о введении на Украине военного положения из-за инцидента в Керченском проливе, в ходе которого российская погранслужба задержала три украинских военных корабля. Изначально он предлагал ввести его на 60 дней, однако затем сократил срок вдвое, чтобы не срывать президентские выборы. Они намечены на 31 марта 2019 года.

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