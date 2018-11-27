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В Наро-Фоминске тренер избил ребенка после спарринга

17:33
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Следователи начали проверку вопиющего инцидента в одной из спортивных школ Наро-Фоминска. Там тренер сильно ударил своего воспитанника за допущенную ошибку.

В городе Наро-Фоминск Московской области тренер спортивной школы нанес сильный удар по голове своему ученику за то, что тот после спарринга отошел в сторону. Запись инцидента оказалась на YouTube. Причем, после "наказания" мальчик не покинул зал и спокойно встал на татами.

ГСУ Следственного комитета по Московской области, ознакомившись с видео, инициировало проверку. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение, отмечает АГН "Москва".

По данным телеканала "Россия 1", наставника зовут Иван Курилко. Пострадавшего ребенка после инцидента пришлось везти в больницу. При этом сам тренер назвал произошедшее "спортивным моментом".

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