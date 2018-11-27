Москву засыпало снегом

Российская столица оказалась во власти снегопада. По прогнозам синоптиков, город покроется 5-сантиметровыми сугробами.

В Москве во вторник вечером начался снегопад. По прогнозам синоптиков, он с перерывами продлится до утра среды и образует пятисантиметровые сугробы.

Пользователи социальных сетей уже начали делиться снимками заснеженной столицы. "Вот и первая, пусть и легкая метель грядущего сезона. Наконец-то, приходит зима", - радуется slavayashin.

С ним согласна и juli_0s. "Красотища", - пишет она в инстаграме.

Однако эту радость вряд ли разделят автомобилисты. По данным на 18:00 пробки в столице достигли восьми баллов. Движение затруднено почти на всех магистралях столицы, практически стоит центр города. В ЦОДД просят водителей отказаться от поездок на личных автомобилях, чтобы не усложнять дорожную обстановку.