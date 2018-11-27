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Более 70 россиян развернули на границе в аэропортах Киева

18:29
  • вторник
  • 27 ноября 2018

70 россиянам отказано во въезде на территорию Украины. Всех их развернули в аэропортах "Борисполь" и "Киев".

Начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал о многочисленных отказах во въезде в страну гражданам России.

"Если отбросить то, кто из них летел из Белоруссии или из других стран, то вчера в столичных аэропортах, "Борисполе" и "Киеве", не пропустили более 70 граждан России", - сообщил он.

По словам Демченко, большинство россиян были отправлены в аэропорты вылета. При этом многие прилетели на Украину из Белоруссии, передает "112.ua".

Украинский президент Петр Порошенко накануне объявил о введении на Украине военного положения из-за инцидента в Керченском проливе, в ходе которого российская погранслужба задержала три украинских военных корабля.

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