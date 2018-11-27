Шумахера взяли в команду Формулы-2

Сын легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера все ближе подбирается к высшей цели. Став чемпионом Европейской Формулы-3, Мик Шумахер решил провести сезон-2019 в боле элитной серии.

Мик Шумахер, ставший чемпионом Европейской Формулы-3, проведёт сезон-2019 в Формуле-2. Он подписал контракт с командой "Према", за которую ранее выступал в Формуле-3, сообщает "Чемпионат.com".

Свое решение сам немецкий гонщик назвал логичным. Он отметил, что намерен улучшать технические и пилотажные навыки. Спортсмен впервые сядет за руль машины Формулы-2 на постсезонных тестах. Они пройдут на этой неделе в Абу-Даби.

Мик Шумахер является сыном семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. С 2016 года он работает с "Према".