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На россиян завели уголовное дело из-за инцидента в Керченском проливе

18:47
  • вторник
  • 27 ноября 2018

Украинские следователи завели уголовное дело против российских пограничников и военных из-за инцидента в Керченском проливе.

Сотрудники Пограничной службы ФСБ России и ВС России стали фигурантами уголовного дела на Украине. Расследование ведет Служба безопасности Украины (СБУ) по статьям "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны" и "Покушение на умышленное убийство".

Дела, в частности, возбуждены в отношении главы пограничного регионального управления ФСБ контр-адмирала Сергея Станкевича и заместителя начальника пограничного регионального управления ФСБ капитана 1 ранга Андрея Шеина, отмечает "Газета.Ru".

Ранее во вторник Симферопольский суд арестовал несколько задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Всех их обвиняют в незаконном пересечении границы группой лиц с применением насилия.

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