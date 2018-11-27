СКР найдет всех нападавших на российские дипучреждения на Украине

Следственный комитет России устанавливает лица, причастные к нападениям на здания посольства и Генконсультва России на Украине.

Два уголовных дела возбуждено по статье "нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой". Это связано с нападениями на российские дипломатические учреждения на Украине, говорится на сайте Следственного комитета России.

Следствие установило, что 25 и 26 ноября 2018 года группа неизвестных атаковала здание посольства России в Киеве. Они забросали его территорию дымовыми шашками и другими пиротехническими изделиями. В СКР утверждают, что это было сделано с целью осложнить международные отношения между Украиной и Россией.

Кроме того, 26 ноября радикалы совершили аналогичное нападение на здание Генерального консульства России в Харькове.

"В результате их действий был нарушен нормальный порядок работы российского заграничного учреждения", - отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она напомнила, что здания посольств и их имущество пользуются международной защитой, а также иммунитетами в соответствии с нормами международного права.

Ранее посольство России в США призвало Вашингтон "обуздать своих подопечных" из-за акций у российских дипмиссий на Украине.

Волна протеста возле российских дипмиссий прокатилась по Украине из-за ситуации в Керченском проливе. Там 25 ноября российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины. После этого Москва обвинила Киев в провокации, указав на то, что украинские ВМС не запрашивали проход кораблей через Керченский пролив. В ответ российскую сторону назвали агрессором.