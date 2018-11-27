ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинским кораблям приказывали скрытно пройти Керченский пролив

19:08
  • вторник
  • 27 ноября 2018

ФСБ показала изъятые у задержанных украинских военных документы. В одном из них кораблям ставилась прямая задача скрытно пройти через Керченский пролив.

Украинским военным кораблям, задержанным в выходные в Черном море, ставилась задача скрытно пройти к Керченскому проливу и пройти через него. На это указывают документы, обнаруженные на борту одного из судов.

Как рассказали TVC.RU в Центре общественных связей ФСБ, в ходе осмотра катера "Никополь" силовики обнаружили контрольный лист готовности корабля. В нем ставилась прямая зада осуществить переход из Одессы в Бердянск "скрытным порядком", обратив на это особое внимание. Кроме того, на борту найден рукописный конспект правил прохода через Керченский пролив. Исходя из этого, в ФСБ сделали вывод, что моряки хорошо знали об установленном порядке.

В ведомстве также рассказали о вооружении, изъятом у украинских военных. На борту у них были четыре 30-миллиметровых пушки, четыре автоматических гранатомета АГС-17 и четыре пулемета ПКТ. Кроме того, обнаружены два пулемета ДШК 12,7 мм, 13 автоматов АК-47, почти 800 осколочно- фугасных снарядов калибром 30 мм и большое количество других боеприпасов.

Конфликт произошел 25 ноября. Украинские бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды и направились в сторону Крымского моста. При этом они не стали отвечать на требования погранслужбы ФСБ, которой в итоге пришлось открыть огонь. Суда были задержаны в 20 километрах от берега.

 

 

Читайте также:
Новости по теме
ВМС Украины
ВМС Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение