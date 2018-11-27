Эксперты предсказали ЦСКА победу в Лиге чемпионов

ПФК ЦСКА должен одолеть своих соперников из чешской "Виктории" в матче, который пройдет вечером, 27 ноября, в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА в "Лужниках".

Московский футбольный клуб ЦСКА вечером, 27 ноября, встречается с клубом "Виктория" из чешского города Пльзень. Игра состоится в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Эти команды уже встречались друг с другом в этом сезоне. В первом туре соперники сыграли вничью – 2:2 на чешском поле. Тогда армейцы проигрывали в два мяча после первого тайма. Однако голы Федора Чалова и Николы Влашича во второй половине встречи принесли москвичам ничью.

После этого "Виктория не набирала очков в группе G, в которой также выступают мадридский "Реал" и итальянская "Рома". А вот ЦСКА успел обыграть испанский клуб в "Лужниках", где во вторник и пройдет встреча с чехами.

Сейчас в активе у команды Виктора Гончаренко четыре очка. Однако догнать "Реал" и "Рому" у москвичей шансов практически не остается. У них уже по девять баллов. Однако победа над "Викторией" позволит москвичам обеспечить себе участие в весенней стадии Лиги Европы. Игру рассудит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

Между тем, известные болельщики ЦСКА не скрывают своего оптимизма по поводу предстоящего матча. По его словам, у армейцев более сильная и классная команда, передает сайт "Спорт-экспресса". Он отметил, что красно-синие должны показать хороший футбол и сыграть также мощно, как против петербургского "Зенита" в 14 туре РПЛ.

А вот исландский защитник и словенский полузащитник ЦСКА Хердур Магнуссон и Яка Бийол и вовсе не исключают того, что москвичам удастся побороться и за плей-офф Лиги чемпионов. Об этом пишет газета "Известия". Но для этого красно-синим необходимо брать три очка в ближайшей игре.

О том, что эта встреча сложится тяжело, думают и в Чехии. Так, бывший капитан сборной Чехии Мартин Йиранек отметил, что на стороне армейцев будет преимущество домашнего поля. К тому же "Виктория" "сейчас испытывает не самые лучшие времена". Футболисты потеряли очки в последних двух матчах внутреннего чемпионата. А еще команда лишилась сразу нескольких важных игроков из-за травм.

Впрочем, у армейцев тоже лазарет полон. В частности, не помогут команде защитник Виктор Васин, полузащитники Ильзят Ахметов и Алан Дзагоев, а также нападающий Абель Эрнандес.

И, тем не менее, спортивный обозреватель TVC.ru также считает, что победу вечером, 27 ноября, должен одержать московский ЦСКА.