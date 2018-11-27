ЦСКА проиграл чешской "Виктории" в Москве

Московский футбольный клуб ЦСКА уступил чешской "Виктории" в матче пятого тура Лиги чемпионов УЕФА. Теперь армейцы скатились на четвертую строчку в группе G.

Поражением завершился матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов между московским ЦСКА и чешской "Викторией". Об этом сообщает TVC.ru.

Армейцы быстро открыли счет и владели инициативой большую часть первого тайма. На 10-й минуте хозяева реализовали пенальти. Забил Никола Влашич.

После этого два голевых момента имел Георгий Щенников, но оба раза он пробил мимо ворот из выгодных положений. Также имел возможность забить Иван Обляков.

Однако в концовке тайма преимуществом завладели гости. Это привело к назначению пенальти в ворота ЦСКА. Однако Роман Прохазка не реализовал 11-метровый. Мяч отбил Игорь Акинфеев.

Во втором тайме гости продолжили атаковать. В итоге на 56 минуте Прохазка, все же, сравнял счет, поразив после паса партнера правую "девятку" ворот армейцев.

После этого ЦСКА вновь создал несколько моментов у ворот Алеша Грушки. Самым явным из них стал удар Арнора Сигурдссона с девяти метров, но голкипер гостей выручил.

Однако на 81 минуте армейцы пропустили второй гол. Забил Лукаш Гейда после подачи углового.

Ответить ЦСКА так и не смог. В итоге команда Гончаренко, считавшаяся фаворитом встречи, проиграла ее.

Теперь "Виктория" вышла на третье место в турнирной таблице группы G с четырьмя очками и стала фаворитом в борьбе за путевку в Лигу Европы. ЦСКА чешский клуб опережает по результатам личных встреч. В решающем туре армейцы встретятся в Мадриде с "Реалом", а "Виктория" примет дома "Рому".