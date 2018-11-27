В Сети появилось видео переброски истребителя Су-27 вертолетом Ми-26

В небе над Санкт-Петербургом пролетел истребитель Су-27. На очень малой скорости и не своим ходом. Боевую реактивную машину тянул вертолёт.

15-тонный тяжёлый истребитель перевозил на внешней подвеске грузовой вертолёт Ми-26. Оказалось, что в небе не боевая машина, а уже музейный экспонат. Вертолётчики подняли груз на аэродроме "Левашово" и доставили в Кронштадт, передает "ТВ Центр".

Во время 60-километрового перелёта пилоты контролировали состояние груза через видеокамеры. Ми-26 - самый мощный грузовой вертолёт в мире. Он способен поднимать до 20 тонн. Кроме этой машины доставить Су-27 по воздуху не смог бы никто. Самолёт успешно перевезли в военно-исторический парк, где он и займёт своё почётное место в экспозиции.

Истребитель встал в строй в 1984 году. Эти машины до сих пор состоят на вооружении ВВС России, Китая, Индии и ряда стран СНГ.