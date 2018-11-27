Песков: Путин не общался с Порошенко после провокации Киева

Петр Порошенко заявил, что после инцидента в Керченском проливе пытался провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. В Кремле рассказали, что "контактов президентов не было".
Украинский лидер Петр Порошенко утверждает, что запрашивал телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным после провокации Киева в Керченском проливе, однако не получил ответа и ему пришлось связываться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос РИА Новостей ответил, что "каких-либо телефонных контактов президентов не было".
В ночь на 27 ноября Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили по телефону задержание украинских кораблей Керченском проливе. Стороны выразили серьезную озабоченность в связи с решением Киева ввести военное положение в стране.
Петр Порошенко накануне объявил о введении на Украине военного положения. Свое решение он объяснил тем, что страна находится под угрозой полномасштабной войны с Россией.
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