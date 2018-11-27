В США раскрыли темы переговоров Трампа и Путина в Аргентине

Стало известно, с кем президент США Дональд Трамп встретится в Аргентине на полях саммита G20. Планы американского лидера раскрыла пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Президент США Дональд Трамп намерен провести двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине на полях саммита G20. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время брифинга для журналистов, сообщает ТАСС.

"У президента состоятся двусторонние встречи с президентом Аргентины, президентом России, премьер-министром Японии, канцлером Германии, а также рабочий обед с лидером Китая", - сказала она.

Как отметил помощник американского президента по нацбезопаснсоти Джон Болтон, лидеры обсудят все аспекты двусторонних отношений, в том числе, контроль над вооружениями и Ближний Восток.

"Все вопросы в сфере безопасности, вопросы контроля над вооружениями, региональные вопросы, в том числе Ближний Восток. Думаю, речь идет о всей повестке дня. Это будет продолжение дискуссий в Хельсинки", - отметил он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что оба лидера подтвердили намерение провести встречу в Буэнос-Айресе. Он напомнил, что Путин и Трамп условились встретиться в Аргентине во время мероприятий в Париже.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа в Хельсинки прошла 16 июля. Лидеры беседовали более двух часов. Они обсудили вопросы двусторонних и международных отношений. По итогам саммита они неоднократно положительно отзывались о прошедших переговорах.