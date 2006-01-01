Кейт Миддлтон ушла от принца Уильяма в слезах

Сейчас в отношениях принца и принцессы Уэльских идиллия. Но так было не всегда. Кэтрин пришлось через многое пройти на пути к счастью.



Так, в начале отношений принц Уильям жестоко обошелся с Миддлтон. Размолвка произошла в 2006 году. Как рассказала писательница Кати Николл в биографической книге "Рождение королевского романа", Уильям пообещал Кейт, что отметит вместе с ее семьей шотландский праздник Хогманай, но внезапно передумал.

"В последний момент он изменил решение и остался со своей семьей", – говорится в книге. Когда принц объявил о своем решении, Миддлтон ушла от него в слезах. Кейт восприняла новость, как "знак, что может произойти что-то неприятное".

Однако размолвка была недолгой. После праздников влюбленные помирились. А спустя еще четыре года состоялась свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма. С тех пор супруги ведут тихую жизнь без склок и воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.