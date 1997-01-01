Сгоревшая заживо ученица Табакова странно вела себя перед смертью

Смерть актрисы Елены Майоровой до сих пор остается одной из самых загадочных в отечественном кинематографе. По невыясненной причине молодая артистка сгорела заживо прям на проходной театра Моссовета.

Трагедия произошла в 1997 году. Спустя 20 лет так и неизвестно, почему погибла ученица Олега Табакова. По официальной версии, Майорова неправильно зажгла керосиновую лампу, в результате чего вспыхнуло ее платье. В поисках спасения она побежала к театру Моссовета, но на проходной потеряла сознание. Обгоревшую актрису доставили в больницу, где она и скончалась.

По словам друзей, незадолго до смерти Майорова стала принимать близко к сердцу каждую роль. Так, на съемках сериала "На ножах" она вела себя странно, пугая коллег.

"Например, когда Елена подходит к горящему камину и падает возле. Режиссер Александр Орлов рассказывал, что коллеги боялись, вспыхнет, так близко Елена приближалась к огню", - вспоминают близкие артистки.

На площадке у Майоровой случались внезапные приступы. "Иногда Елена срывалась, бывала истерична. Роль Глафиры, конечно, на нее действовала", — рассказывал друг актрисы.

По некоторым данным, у актрисы также были проблемы с алкоголем. Иногда она просила у режиссера разрешения выпить. Как оказалось, за пару дней до трагедии Майорова должна была приехать для озвучивания "На ножах". Однако в итоге Елене не явилась на работу, сославшись на болезнь.

"Орлов спросил: "случилось что-то?", а она ответила "да". Сказала, что приедет в понедельник, казалась больной", - продолжил знакомый актрисы.

По его словам, муж Майоровой купил для дачи старинную керосиновую лампу. Она и погубила актрису. "Керосин трудно поджечь, но, если он загорится, вспыхнет факелом. Возможно, Лена этого не знала", - предположил друг.

Смерть Майоровой стала настоящим шоком для ее окружения. Некоторые верили в версию несчастного случая, но нашлись и те, кто до сих пор считает, что Елена покончила с собой.