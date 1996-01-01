Глаголева, Фриске, Децл: в страшных смертях звезд найден общий след

В ночь на 3 февраля 2019 года скончался легендарный рэпер "нулевых" Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл. Музыкант отправился в Ижевск на частную вечеринку. Никто и предположить не мог, что после выступления жизнь Децла трагически оборвется.

Кириллу было 35 лет. В его уход отказываются верить поклонники. А некоторые напротив говорят, что музыкант сам притянул к себе смерть. По словам верящих в мистику людей, во-первых, Толмацкий неоднократно говорил, что хотел бы в 35 лет исчезнуть, инсценировав собственную смерть. Во-вторых, поклонники припомнили страшное проклятие шоу "Последний герой", участником которого был и Децл.

Якобы во время съемок шоу происходило неладное, так как люди "играя" в древние племена разозлили местных духов. К примеру, в одном из сезонов почти вся команда отравилась супом из лягушек. Кроме того, участники часто сталкивались с травмами на площадке, а у многих после шоу начались проблемы в личной жизни.

ТВЦ.Ru в сверхъестественное не верит, однако стоит отметить, что самые яркие звезды популярной передачи трагически погибают один за другим. В разное время в шоу участвовали Крис Кельми, Жанна Фриске, Вера Глаголева, а ведущим был Сергей Бодров. Всех их уже нет в живых. При этом смерти экс-участников были мучительными: кто-то годами боролся с раком, кто-то замерз заживо, кого-то погубило пристрастие к алкоголю и наркотикам.

Сергей Бодров. Ведущий первого сезона шоу.

В смерть любимого всеми Сергея Бодрова кое-кто до сих пор не верит – настолько нелепой и страшной она была. Он ушел из жизни на взлете своей карьеры. Символично, что Бодров погиб во время съемок своего фильма "Связной", где по сценарию главный герой умирает, а это считается в актерской среде плохой приметой.

Утро съемочного дня 30 сентября 2002 года было солнечным и погожим, но Сергей Бодров почему-то загрустил. Долго разговаривал с женой по телефону, будто что-то предчувствовал.

Съемки проходили в Кармадонском ущелье под Владикавказом, куда группа Бодрова выехала на газели. К вечеру из-за плохого освещения работу решили прекратить и стали собираться в обратный путь. И тут с горы Джафра сорвалась огромная глыба льда, обрушившаяся на ледник Колка. Тот стремительно двинулся вниз, не оставляя никому шанса остаться в живых.

Спасательная операция длилась четыре месяца, но не дала никаких результатов. Родственники погибших надеялись, что кто-то смог укрыться в автомобильном тоннеле, но, когда спасатели пробили его сверху, ничего, кроме грязи, там не нашли.

Сергей Сакин. Первый сезон.

Сергей был участником первого сезона шоу "Последний герой", которое вел Сергей Бодров. После окончания программы женился на коллеге по шоу Анне Модестовой, а также написал книгу о своем пребывании на ТВ. У Сакина остались двое маленьких детей – мальчик и девочка.

Точная дата смерти писателя и шоумена неизвестна. Мужчина пропал в конце ноября 2017 года по пути из Мышкина в Москву, а его труп полицейские нашли в лесу после таяния снега – в мае 2018 года.

Установлено, что в Ярославской области мужчина гостил у своего друга, которому помогал по хозяйству. В какой-то момент он решил съездить в Москву навестить родственников. Участник шоу "Последний герой" успел переправиться на пароме из Мышкина на другой берег Волги, но ни на маршрутку, ни на попутку не сел. Знакомые предположили, что Сергей собирался выезжать из Мышкина автостопом, поскольку автобусы до Ярославля ходят плохо и нерегулярно, и не всегда в них можно сесть. Однако что-то изменило его планы и Сакин задержался в городе.

Тело Сергея обнаружили во время планового прочесывания местности после схода снега. Труп лежал неподалеку от причала. Долгие поиски объясняются тем, что звезду "Последнего героя" почти сразу же занесло снегом. Личные вещи Сергея остались нетронуты. Предварительная причина смерти Сакина – переохлаждение, возможно, в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что 40-летний мужчина долго лечился от пагубной страсти.

Вера Глаголева. Третий сезон.

Вера Глаголева скончалась 16 августа 2017 года. Артистка умерла в Германии. Ей был 61 год. Причиной смерти стал рак желудка.

Глаголевой стало хуже в феврале, после похорон ее брата Бориса, который, кстати, тоже умер от онкологии. "В течение последнего полугода состояние ее здоровья было нестабильным, но все равно никто не думал о страшном исходе, мы надеялись, что обойдется. У нее до последнего дня была огромная жажда жизни, желание работать и творить", – рассказывала подруга актрисы Наталья Иванова.

Перед смертью Глаголева успела выдать замуж младшую дочь. На шикарной свадьбе актриса задорно отплясывала с зятем. Никто из поклонников даже не догадывался, что артистка смертельно больна. Семья до последнего отрицала все данные о болезни Глаголевой. Актрисе регулярно переливали кровь. Она лечилась у лучших заграничных медиков.

Вера Глаголева сыграла в пяти десятках фильмов. Выступала как режиссер, сценарист и продюсер. Среди самых известных киноработ – "Бедная Саша", "Маросейка, 12", "Одна война". На "Последнем герое" она появилась в качестве джокера. Глаголева была на программе в одно время с Крисом Кельми.

Крис Кельми. Третий Сезон.

Автор нетленки "Ночное рандеву" умер после празднования Нового года. Его нашли без сознания в особняке в деревне Новоглаголево под Москвой 1 января 2019 года.

Оперативно прибывшие на вызов медики пытались спасти Криса. Врачи несколько часов боролись за жизнь музыканта, но все старания были тщетны. Артист скончался на 64-м году жизни.

У Криса Кельми были проблемы с алкоголем. Он жил затворником в своем загородном доме. Друзья пытались спасти музыканта от пагубного пристрастия. При этом сам певец после смерти Евгения Осина обещал бросить пить. Крис боялся повторить судьбу коллеги.

На шоу "Последний герой" Кельми пришел в надежде вернуть былую славу. Однако музыкант просто потерялся на фоне более именитых коллег.

Жанна Фриске. Четвертый сезон.

15 июня 2015 года ушла из жизни Жанна Фриске. Она два года боролась со страшной болезнью. Перед смертью певица изменилась до неузнаваемости и почти ослепла.

Диагноз "рак головного мозга" Жанне поставили в 2013 году. Певица проходила терапию за границей, а осенью 2014 года вернулась в Россию. На лечение артистки всем миром удалось собрать более 60 миллионов рублей, но, к сожалению, пока медицина бессильна против этого недуга.

Очередной курс терапии Фриске прошла в Китае, и врачам удалось добиться длительной ремиссии почти на два года, что для такого заболевания почти бесконечный срок. Однако чуда не случилось, болезнь взяла верх. В последние месяцы Фриске жила в загородном доме вместе с мужем Дмитрием Шепелевым и маленьким сыном Платоном.

Жанна Фриске получила известность благодаря участию с 1996 года в составе девичьей группы "Блестящие". В 2003 году она начала успешную сольную карьеру. Также артистка снималась в фильмах "Ночной дозор", "Дневной дозор" и "О чем говорят мужчины". В "Последнем герое" она участвовала в 2003 году. В этом же сезоне на необитаемом острове оказался и Децл.