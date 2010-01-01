Почему смерти Галкина и Панина считают убийством

Российский кинематограф в 2013 году потерял одного из самых ярких экранных злодеев. 6 марта того года скончался Андрей Панин. Обезображенное тело артиста нашли в его квартире. За три года до этого, 25 февраля 2010 года, при схожих обстоятельствах погиб российский "Гекльберри Финн", обаятельный и лучезарный Влад Галкин.

Эти две смерти до сих пор не дают покоя поклонникам отечественного кино. Народ уверен, что актеров убили. Слишком странными оказались "несчастные случаи", погубившие их.

Так, 27 февраля 2010 года дверь квартиры Владислава Галкина на Садовой-Спасской улице штурмовали многочисленные корреспонденты и полиция. Все уже знали, что с актером что-то случилось. Но никто не верил в смерть звезды.

"Я насчитал тогда, наверно, порядка 40 камер, и все ломились в эту деревянную дверь съемной квартиры, в которой жил Владислав", - вспоминал журналист Василий Кучушев.

Криминалисты пустили внутрь только отца актера Бориса Галкина. Журналисты пытались хоть что-то разглядеть, когда дверь ненадолго приоткрыли. "Для всех это был шок, потому что слишком молодым он ушел, слишком молодым", - пояснил тогда реакцию общественности друг Галкина Сергей Гинзбург.

Позже представителям СМИ объявили, что тело актера пролежало в квартире двое суток. Причиной гибели была названа острая сердечная недостаточность с остановкой сердца. В свидетельстве о смерти указана "кардиомиопатия (внезапная остановка сердца)". При этом анализ показал, что перед кончиной Влад много пил.

"Доза алкоголя в крови актера превышала параметры совместимые с жизнью", - рассказывал в программе "Прощание" на канале "ТВ Центр" криминалист, адвокат Рустам Чернов.

Но отец Владислава Галкина уверяет, что его сын лежал в январе в больнице с острым панкреатитом и после выписки не пил вообще. "Чтобы одновременно за раз выпить четыре бутылки водки – это невозможно", - отметил художник Константин Мирошник, знавший актера.

Между тем следователи нашли в квартире Галкина половину бутылки коньяка и два стакана: один из-под выпивки, другой из-под томатного сока. Но родные артиста уверены, что он не стал бы пить такой коктейль, значит в квартире был кто-то еще, и, может, насильно влил в горло Галкина водку.

Кроме того, на теле Галкина были обнаружены ссадины, а под глазом синяк, и лицо его было страшного неестественного цвета. "Прям синего, ультрамаринового цвета. Они же это видят. А почему оно такое бывает у людей? От удушения. Кто опытные, они знают, это бывает от удушения", - отметил Константин Мирошник.

Подпитывал слухи об убийстве и тот факт, что хоронили Галкина тайно. Церемония прошла в кругу самых близких. Поклонникам не дали проводить любимого актера в последний путь. Люди шептались, что такое решение семья приняла из-за внешнего вида тела. Якобы Влад был настолько обезображен, что даже работники похоронного бюро не смогли придать телу приличный вид.

С Андреем Паниным поклонники смогли попрощаться. Траурная церемония прошла в Московском художественном театре. На сцене возле гроба сидела семья артиста, в зале коллеги, многие из которых прибывали в шоке. Тело Панина также было обезображено.

"Андрей выглядел в гробу просто ужасно. Это было лицо человека, пережившего неестественную смерть", - вспоминает журналист Жанна Лоткова.

Андрея Панина нашли мертвым в луже собственной крови в квартире на юго-западе Москвы при страшных непонятных обстоятельствах. Сразу после смерти Панина следователи заявили, что, скорее всего, он был убит. В этом были уверены и все друзья артиста. Но позже причиной смерти была названа роковая случайность.

"Упасть так и так талантливо себя убить Андрей не мог. 18 раз очень сильно упасть, чтобы сломать себе все, что можно было сломать. Это невозможно сделать", - заявил друг и деловой партнер актера Геннадий Русин в передаче "Прощание" на канале "ТВ Центр".

Не верила в случайную смерть Панина и его мать Анна Георгиевна. "Нет больше нашего Андрюши, убили… Я точно знаю. Гена Русин Шепнул, что большие деньги были взяты под имя сына на продюсирование фильма. Подставили его… Он часто говорил: "Я не бизнесмен, я артист". Сунулся куда-то не туда", - рассказала она в одном из интервью.

Между тем, официально загадочные смерти двух артистов были признаны несчастными случаями. Гибель Панина и Галкина списали на пьянство. Андрею было 50 лет, Владиславу - 38.