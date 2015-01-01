Орлова впервые рассказала, как умирала Жанна Фриске

Летом 2015 года не стало знаменитой певицы Жанны Фриске. Она умерла в 40 лет после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга.

О том, что происходило в последние дни жизни Жанны, мало что известно. Однако лучшая подруга исполнительницы и крестная мать ее сына Платона Ольга Орлова рассказала, что перед самым концом Жанна перестала всех узнавать. В итоге Ольга, не выдержав напряжения, выбежала из ее комнаты и ушла плакать. Последние пару дней Фриске была без сознания. Она скончалась у себя дома в окружении самых близких людей: родителей, младшей сестры Натальи, а также самой Орловой.

Об этом сама телеведущая рассказала в эфире шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". До этого Ольга Орлова сопровождала болеющую Жанну Фриске в поездках. Она заботилась и поддерживала ее.

"Я понимаю, что Жанну не вернуть, но есть Платон", – отметила в разговоре с Кудрявцевой Орлова. При этом она призналась, что не видится с крестником, которого воспитывает его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев.

Ольга Орлова подчеркнула, что хочет быть рядом с мальчиком. В связи с этим она обратилась к Шепелеву. "Дим, я очень прошу тебя...", - обратилась Орлова к телеведущему.