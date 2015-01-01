Мать Жанны Фриске о жене Шепелева: "Мне её жалко"

Сыну Жанны Фриске Платону в апреле исполнится 13 лет. Но бабушка и дедушка мальчика даже не надеяться попасть на праздник. Как заявила мама певицы Ольга Копылова, они несколько лет не видели Платона.

По решению суда родители Жанны Фриске имеют право видеться с мальчиком раз в месяц, но отец Платона Дмитрий Шепелев препятствует этому. Семья певицы билась за возможность видеть мальчика, но в итоге сдалась.

Воспитывать Платона телеведущему помогает любимая женщина Екатерина Тулупова. Ольга Копылова высказалась о жене Шепелева. В программе "Секрет на миллион" мать певицы призналась, что не в восторге от новых отношений шоумена.

"Хорошая, симпатичная девчушка. Только она зря... Я не одобряю, мне её жалко", - отметила Ольга.

По словам женщины, в своё время Дмитрий плохо обращался с Жанной и даже унижал ее. По мнению Копыловой, Шепелев может вести себя также и по отношению к новой девушке.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года. Певице было 40 лет. Она длительное время боролась с раком. У звезды остался сын Платон.